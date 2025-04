Filho de líder do CV, Oruam rompe o silêncio sobre apologia ao crime

Oruam se envolveu em diversas polêmicas recentemente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O rapper Oruam rompeu o silêncio sobre as polêmicas que envolveram o seu nome recentemente. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, nesse domingo, 30, ele garantiu que não faz apologia ao crime com as músicas que canta.

“Não, eu canto a realidade. Para mim, não existe apologia ao crime. O que é apologia ao crime para você?”, questionou o rapper. “É você incentivar pessoas a cometerem o crime”, respondeu Roberto Cabrini, que comandou a entrevista.

Oruam seguiu: “Mas incentivar a pessoa a cometer o crime, você fala que é o quê? Isso é falar para uma pessoa matar e, em nenhum momento, eu nunca falei para uma pessoa matar. Eu nunca falei para uma pessoa roubar. Não, isso que é incentivar o crime! Eu falar de arma, eles colocam como apologia”.

Na oportunidade, o cantor também fez menção às prisões que sofreu em fevereiro deste ano. Na primeira, Oruam foi preso por direção perigosa, e a segunda aconteceu depois que policiais chegaram à casa dele para cumprir um mandado de prisão e encontraram um homem foragido da Justiça.

“Porque eu fazer besteira, chefe, para mim, não estou nem aí, não. Papo reto! Eu sou novo. Essas besteiras de derrapar [o carro], essas coisas, de ser polêmico... A única responsabilidade que eu carrego é com os meus fãs”, pontuou Oruam.

Por fim, ele disse que precisará tomar mais cuidado com o que faz por conta dos admiradores. “Eu tenho que parar de ser só moleque mesmo e levar a vida a sério. Enquanto tiver uma criança na favela, olhando para o crime e gostando daquilo, está todo mundo perdendo, chefe”, finalizou.