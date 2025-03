Após Oruam, Bloco de Ronaldinho enfrenta novo problema pós-Carnaval

Bloco de Ronaldinho enfrentou polêmica - Foto: Reprodução | Instagram

A direção do Bloco Broder Loopi, que neste ano ficou conhecido como Bloco de Ronaldinho, revelou um problema enfrentado durante o Carnaval de Salvador deste ano. Em comunicado oficial, a empresa responsável pela atração disse que vive impasse com o pagamento de uma das atrações do desfile.

"Estamos enfrentando um impasse com uma das atrações, que, apesar de ter acordado previamente um valor pelo serviço, está exigindo uma alteração no pagamento após a realização do evento", declarou a diretoria do Bloco de Ronaldinho.

A empresa ainda ressaltou que, para conseguir colocar a atração no desfile, precisou "contratar um trio elétrico alternativo, uma vez que o trio inicialmente indicado pelo empresário do próprio artista foi posteriormente condenado pelos órgãos competentes, inviabilizando sua utilização".

"Diante da situação, a Diretoria do Bloco Broder do Bruxo está adotando as medidas judiciais cabíveis para garantir o respeito aos contratos firmados e preservar a integridade da organização", completou o comunicado.

A direção do Bloco Broder Loopi não revelou qual a atração responsável pelo problema. O trio desfilou em dois dias no Carnaval de Salvador, com apresentações de Tierry e de cantores fazendo o 'Pagode das Antigas'.

Antes da folia, o bloco enfrentou crise por causa do convite que fez para Oruam participar de desfile. Depois das críticas, o rapper teve show cancelado em Salvador.