Na cadeia, Oruam registra visita ao pai, o líder do CV, Marcinho VP

Marcinho VP é apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O cantor Oruam, de 24 anos, visitou o pai, Marcinho VP, na cadeia, nesta quarta-feira, 12. Ele viajou ao lado de outros membros da família para o Mato Grosso do Sul, onde o traficante cumpre pena no Presídio Federal de Campo Grande. O momento foi compartilhado nas redes sociais com a frase: "Partiu visitar meu pai".

Marcinho VP está preso por assassinato, formação de quadrilha e tráfico desde 1996, e é apontado pelo Ministério Público (MP) como um dos chefes do Comando Vermelho. O traficante cumpre pena de 36 anos por matar e esquartejar dois traficantes rivais.

Recentemente, Oruam enfrentou problemas com a polícia, sendo detido por direção perigosa e por dirigir com a CNH suspensa, sendo liberado após pagar fiança de R$ 60 mil. Menos de uma semana depois, ele foi preso novamente, acusado de favorecimento por abrigar um foragido, mas foi solto devido ao crime de baixo potencial ofensivo e compromisso de comparecer em juízo.