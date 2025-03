Davi Brito culpa Globo por polêmicas em que se envolveu: "Senti falta"

Davi Brito comentou ausência do apoio da Globo - Foto: Reprodução | Globo

Davi Brito vive cercado de polêmicas desde que deixou o BBB 24, no ano passado. O milionário deu a entender que a culpa por tudo o que passou tem relação com a ausência da Globo em seu pós-reality.

Em entrevista a Chico Barney no canal do Splash, no YouTube, o ex-motorista admitiu que gostaria de ter recebido um suporte maior da emissora carioca. Ele explicou que, depois do programa, "a Globo teve todo o trabalho de assessoria".

"Eles estavam em contato comigo pelo WhatsApp, colocaram uma pessoa de Salvador para estar perto de mim, mas eu acho que faltou mais proximidade, mais conexão, de falar: 'Se você não fizer isso aqui, vai dar errado'. É uma emissora gigantesca, mas, quando eu saí do Big Brother, eu senti falta de pessoas ao meu lado para poder trabalhar", disse.

Davi Brito garantiu que estava muito imaturo quando deixou o confinamento e que teve comportamentos que poderiam ter sido evitados se tivesse uma equipe preparada: "Eu era imaturo na internet. Eu já tenho essa personalidade forte... Se um repórter me provocasse, eu ia fazer isso [surtar], isso ia gerar repercussão nas redes sociais. Eu não tinha esse direcionamento".

"O que atrapalhou meu pós-BBB foi minha imaturidade do lado de fama, eu vou admitir. Quem cuidou das minhas redes sociais foi minha irmã [Raquel Brito], foi um trabalho espetacular. Ela aguentou até eu sair, mas, no pós, eu precisava de uma estrutura maior, uma assessoria que entendesse do assunto", falou.

O ex-BBB ressaltou: "A Globo me assessorou durante seis meses, mas depois eu fui morar em Salvador, e a Globo é no Rio, não tinha uma pessoa perto de mim".

"A fama veio, eu estava despreparado, eu não soube me posicionar. Faltou, sim, alguém do meu lado para me dar apoio. Por isso eu acho que eu tive esse pós polêmico. Mas, hoje, estou mais tranquilo", completou.