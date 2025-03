Paraibano viraliza sendo cover de Davi Brito: "Expressão artística"

- Foto: Reprodução / Redes Sociais | Divulgação

O paraibano Wytemberg Mariano, conhecido artisticamente como 'Bruce, o Artista', conquistou notoriedade na internet com imitações de personalidades famosas, incluindo o campeão do BBB 24, Davi Brito. Desde 2019, ele vem investindo na produção de conteúdos humorísticos e começou a viralizar após ser comparado ao personagem 'Jotaro', do anime 'JoJo’s Bizarre Adventure'.

Desde que eu surgi no Twitter, no final de 2019, algumas páginas criaram um meme unindo uma foto minha a esse personagem. Eu publiquei que faria o cosplay e viralizou de novo Bruce, o Artista

Com o tempo, ele expandiu seu repertório, passando a imitar celebridades como Gil do Vigor, Juliette e agora Davi Brito, além de diversos cantores e atores.

A transição para o humor digital ocorreu durante a pandemia, quando seus trabalhos com animações de festas foram interrompidos. "A pandemia bloqueou isso tudo, parou os eventos. Então, comecei a me dedicar mais à internet", contou ao Portal A TARDE.

O primeiro pedido de imitação veio de um seguidor, que lhe ofereceu um valor maior para gravar um vídeo vestido de Wesley Safadão. "Foi aí que a coisa começou a se tornar realmente um trabalho artístico", explicou.

Bruce e Wesley Safadão | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Bruce já tem planos para um longa-metragem que mistura ação e humor, aproveitando suas habilidades em artes marciais e noção de tempo e espaço. Ele também acredita que seu trabalho vai além do entretenimento.

Vejo esses vídeos mais como expressão artística. Estou buscando oportunidades de mostrar meu talento em edição e até produções de filmes Bruce, o Artista

Para atender à demanda, ele criou uma tabela de valores, ajustando os preços conforme a complexidade dos vídeos e das caracterizações. Atualmente, os vídeos mais pedidos são de personagens de animes e de figuras populares, como Davi Brito.