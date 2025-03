Gastou tudo? Davi Brito faz revelação sobre prêmio do BBB

Davi Brito declarou arrependimento com fala - Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito abriu o jogo sobre o que tem feito com os R$ 3 milhões que ganhou no BBB 24. O baiano afirmou que se arrependeu de ter comentado na Record que triplicou o prêmio do programa.

Em entrevista ao podcast Café com Mussi, que o portal LeoDias teve acesso, o baiano explicou que desejava entrar no programa para "fazer a moeda e meter o pé": "Foi isso o que aconteceu".

Questionado por Rodrigo Mussi sobre como investiu o dinheiro recebido da Globo, Davi Brito declarou que utilizou o valor no ramo imobiliário.

“Eu não tenho noção de número não, mas tenho uma quantidade de casas”, comentou o famoso, que garantiu que o seu desejo é ficar de olho na renda de aluguéis.

Depois que venceu o BBB, no ano passado, o ex-motorista de aplicativo disse ao Domingo Record que triplicou o valor de R$ 2,92 milhões que ganhou. Mussi tocou no assunto e o questionou sobre quanto ele possui na conta: “Quanto você tem hoje na sua conta do prêmio de R$ 3 milhões?”.

Davi tentou fugir do assunto: “Eu errei em ter falado, tá ligado? Acho que para a gente prosperar na vida, é preciso calar a boca. Quando a gente fala demais, a gente só cai em perturbação. Se eu chegar para você e falar: ‘tenho R$30 milhões na conta’, amanhã pode ter certeza que vai estar em todas as páginas de fofoca”.