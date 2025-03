Jojo Todynho desabafa sobre seu cabelo natural: “Não gosto”

A artista reagiu a comentários de seguidores - Foto: Reprodução/Instagram

Após passar por uma transformação no visual, a influenciadora Jojo Todynho compartilhou em suas redes sociais, nesta terça-feira, 11, que não gosta de seu cabelo natural e reagiu a seguidores que pediram para ela mostrar os cachos após aparecer constantemente com laces.

No vídeo publicado no Instagram, a cantora afirmou que não gosta do seu cabelo natural. “Pras garotas, deixa eu falar uma coisa pra vocês: ‘Ah, é lindo [seu cabelo], por que você não cuida do seu cabelo natural?’. Não gosto”, afirmou Jojo Todynho. “Não tenho paciência. Meu cacho é 4C, sem definição, então só fica bonito quando faço no salão no dia, porque dormi e acordei o cabelo já está horrível”, ressaltou.

Jojo também afirmou que pretende investir em um megahair em breve. “Então, estou deixando ele chegar no tamanho adequado para que eu possa colocar aquele manto [megahair], aquele manto de 15k [R$ 15 mil]. Aquele brasileiro do sul que pesa, que qualquer piranha que eu coloque tem que ser de inox, porque se for de plástico vai quebrar”, brincou.