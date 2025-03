Nora de Luciano Huck faz revelação sobre namoro: "2 anos tentando"

Duda Guerra falou sobre começo do namoro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Duda Guerra abriu o jogo sobre o início do namoro com Benício Huck, filho do meio de Angélica e Luciano Huck. A influenciadora contou que o herdeiro da família Huck tentou se aproximar dela durante dois anos.

Em participação no podcast This is Uz, a jovem de 16 anos detalhou o primeiro contato com seu atual namorado. "Faz muito tempo [que o conheci], faz uns 3 anos. Foi em resenha de amigos em comum e a gente se viu, assim, mas não rolou nada", disse.

A influenciadora afirmou que demorou para dar uma chance para conhecer melhor Benício. "Eu fico zoando, porque ele ficou dois anos tentando ficar comigo, mas eu fiquei dando fora", explicou.

"A gente tinha uma amiga, que era muito amiga dele e amiga minha também, que morava no meu condomínio. Ela sempre mandava: 'Duda, ele está a fim de você'. Eu falava: 'não, não quero'", revelou.

Duda Guerra decidiu dar uma oportunidade e o romance teve início em fevereiro de 2024, durante os festejos do Carnaval.

"A primeira vez que a gente ficou foi na Sapucaí, no ano passado, vai fazer praticamente um ano agora. E depois disso, a gente nunca mais se desgrudou, né? Começou a namorar e estamos aí até hoje", completou.