Acabou? Nora de Luciano Huck fala da ausência do namorado no Carnaval

Duda Guerra falou sobre namorado longe do carnaval - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nora de Angélica e Luciano Huck, Duda Guerra decidiu se manifestar sobre o motivo pelo qual não surgiu com o namorado, Benício Huck, no período do Carnaval. Ela esteve sozinha na Marquês de Sapucaí, no último dia do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Questionada pela revista Quem sobre o motivo pelo qual estava sem o namorado, a influenciadora esclareceu que o herdeiro estava com os apresentadores curtindo a praia e que eles continuam namorando.

Duda Guerra comentou ainda a respeito do evento sobre a conexão com o Carnaval. "Meu avô faleceu e ele era de Caxias, então significa muita coisa para mim, a Grande Rio e o Carnaval. Foi uma emoção total", declarou.

A respeito da possibilidade de um dia desfilar, a influenciadora garantiu: "É um grande sonho. Eu sei que sou nova para isso, mas a gente vai construir uma história aos poucos. Então, um dia, quem sabe...".