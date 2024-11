Duda Guerra, nora de Angélica e Huck, revela fotos íntimas com Benício

Duda Guerra e Benício Huck - Foto: Reprodução

Nora de Angélica e Luciano Huck, Duda Guerra compartilhou com os seguidores algumas fotos de uma noite romântica que teve com Benício Huck no sábado, 10. A estudante, de 16 anos, jantou com o filho do meio do casal, de 17, e com outros amigos. Na volta para casa, os dois trocaram beijos apaixonados.

O casal se conhece há dois anos, pois frequentava o mesmo ciclo social. "Foi por meio de amigos. Tínhamos vários amigos em comum, então em resenhas e festinhas de amigos [a gente se encontrava]", contou ela sobre o início do namoro em entrevista a Leo Dias.

Leia também:

>> De lingerie, Sheila Mello acumula elogios em ensaio sensual; veja foto

>> Coleção da 'Playboy' é anunciada por R$ 73 mil; saiba as mais valiosas

>> Urach revela sonho de transar com Kid Bengala, mas lamenta: "Não sobe"

Questionada sobre como é ter os artistas como sogros, Duda exaltou Angélica e Huck. "Foi muito bom [conhecê-los]. Eles são superatenciosos, supercarinhosos, sempre me receberam muito bem e eu sempre me senti muito acolhida por eles", disse ela, que recentemente viajou para os Estados Unidos com a família global.

Além de Benício, Angélica e Huck são pais de Joaquim Huck, de 19 anos, que namora Manoela Esteves, e de Eva Huck, de apenas 12 anos.