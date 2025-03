Ex-Big Brother é presa após eliminação do reality: "Marcas profundas"

Aleska Genesis foi detida depois de eliminação de reality - Foto: Reprodução | Telemundo

Conhecida por ex-participate do Big Brother do México, Aleska Genesis foi presa assim que deixou o confinamento. A modelo venezuelana foi encaminhada para a prisão de Santa Martha Acatitla, na Cidade do México.

A situação ocorreu em função de uma investigação por um suposto roubo de relógios de luxo, além de ser acusada de vandalismo contra seu ex-cunhado, em 2023.

O momento exato em que a famosa foi detida e chegou na prisão acabou sendo filmado pela emissora Telemundo, que exibe o reality show.

A eliminação de Genesis ocorreu no dia 10 de março e ficou um dia na prisão. Ela vai responder o caso em liberdade, mas não poderá deixar o México até o fim das investigações.

Ela emitiu um comunicado desabafando sobre o caso: "Vivi uma situação irregular na qual meus direitos foram violados da maneira mais injusta. Apesar de tudo, hoje estou em liberdade, mas o processo deixou marcas profundas em mim. Neste momento, não estou em condições físicas nem emocionais para dar declarações. Preciso de um tempo para me curar, me reencontrar comigo mesma e processar tudo o que aconteceu".