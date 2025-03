Thamiris expõe contradição de Aline ao vivo no BBB 25: "Falou sim"

Discussão se intensificou quando a policial baiana tentou se defender - Foto: Reprodução | TV Globo

A tensão tomou conta do Sincerão desta segunda-feira, 10, no BBB 25, quando Thamiris, emparedada da semana, entrou em um confronto direto com Aline Patriarca, outra emparedada. Durante sua fala, a sister expôs uma suposta mentira da rival, relembrando conversas passadas e questionando suas atitudes dentro do jogo.

Thamiris começou apontando que Aline tem uma postura problemática e que suas atitudes já incomodaram outros participantes. "A sua aliada te chamou de problemática. O Guilherme falou na cozinha que você exagerou quando eu fui falar com você do Castigo do Monstro. Não é uma questão que só eu vejo, é uma questão que todo mundo também enxerga", afirmou.



A sister seguiu explicando sua decisão no jogo e acusou Aline de estar chateada por sua escolha. "E isso não te torna uma pessoa horrorosa, eu gosto muito de você e por isso eu fui conversar com você. E eu falei pra você que eu não ia colocar pessoas que naquele momento estavam me acolhendo e eu estava me sentindo sozinha. Você está chateada por eu ter colocado o Vinícius", declarou.

Aline não ficou calada e interrompeu a fala de Thamiris para negar a acusação. "Você não disse isso", rebateu. No entanto, Thamiris insistiu e reafirmou sua versão dos fatos. "Tinham outras pessoas e você me citou o Diego [Hypólito] e eu falei que não colocaria", explicou.

A discussão se intensificou quando a policial baiana tentou se defender. "Eu falei pessoas que você não tinha aproximação. Eu não disse que era pra você colocar o Diego", justificou. Mas Thamiris não recuou e seguiu firme em sua acusação. "Não, Aline, você falou sim, falou sim", insistiu.

No fim da discussão, Thamiris reforçou que Aline não mencionou outros participantes como Maike e os irmãos João. "Você não citou Maike. Eu disse que não colocaria o Maike e não colocaria os Joãos [gêmeos]", finalizou a emparedada antes de ter seu tempo encerrado.