Thamiris critica Vitória Strada após votação: "Não vou falar com ela"

Thamiris foi atrás de Maike para confirmar se Vitória realmente havia votado nela - Foto: Reprodução | TV Globo

O voto de Vitória Strada em Thamiris na votação para o Paredão de domingo, 9, surpreendeu a sister e gerou questionamentos dentro do BBB 25 . A ex-policial militar, que já teve uma relação próxima com a influenciadora, ficou indignada ao perceber que sua ex-aliada mudou de postura.

Após a formação do Paredão, Thamiris foi atrás de Maike, o Líder da semana, para confirmar se Vitória realmente havia votado nela. Maike — que tem acesso à mesa de controle e pode verificar os votos — confirmou a informação, mas ressaltou que Vitória tinha motivos para sua escolha.

No Quarto Nordeste, Gracyanne Barbosa demonstrou surpresa com a decisão da atriz e afirmou que não teria coragem de votar em uma ex-aliada. Thamiris concordou e desabafou sobre como a situação a fez repensar seu jogo: "É bom que isso aconteça, porque agora não vou ficar mais atrás de ninguém."

Além da decepção com Vitória, Thamiris passou a refletir sobre a forma como sua briga com a ex-aliada pode estar sendo interpretada fora do programa. "Será que essa briga pesou tanto lá fora assim?", questionou a sister.

Mesmo sem saber a resposta, ela garantiu que não teria a mesma atitude de Vitória: "Se foi meu amigo, você não vai ver eu falando mal, contando segredo ou fazendo nada para prejudicar. Eu não conseguiria votar numa pessoa que tive troca aqui dentro. A não ser na final..."

A relação entre as duas parece ter chegado a um ponto sem volta. Thamiris afirmou que não pretende mais falar com Vitória e que já deixou claro seu posicionamento.



"Eu vou ficar mais na minha. Não vou falar com ela não, papo reto. Acho que não tenho o que falar com a Vitória. Eu sei bem o que aconteceu. Sei o que deixou ela chateada (...) Não espero que ela vá me perdoar de tudo, mas eu fui sincera. Falei com ela e deixei claro, pedindo desculpas", concluiu.