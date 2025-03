BBB: após dez horas de resistência, Maike Cruz ganha a Prova do Líder

Maike Cruz ganhou a Prova do Líder - Foto: Reprodução | TV Globo

O vencedor da Prova do Líder do BBB 25 foi Maike Cruz. Na manhã desta sexta-feira, 7, o brother desbancou Renata Saldanha após dez horas de resistência. Ele terá de colocar cinco pessoas Na Mira do Líder.

Após a 27ª rodada da dinâmica, a bailarina admitiu seu cansaço. “Acho que eu vou sair”, disse ela, resistindo durante mais alguns minutos. Por volta das 9h20, a sister desceu da plataforma e deixou a área de provas.

Em seguidda, o Big Boss anunciou: “Atenção, Maike, prova finalizada”. O brother comemorou a vitória. “Obrigada, Deus. Nossa senhora! Valeu por me ajudar”, agradeceu.

O representante comercial contou para os colegas de confinamento que chegou a passar mal na reta final da competição. “Minha pressão caiu”, relatou.

Apenas 12 participantes puderam competir dessa vez. Diego Hypolito, João Pedro Siqueira e Thamiris Maia ficaram de fora da atividade após perderem uma rodada eliminatória antes mesmo da prova.

Na dinâmica de resistência, os competidores tinham que permanecer em cima de uma base e precisavam pressionar um botão na parte superior da parede, mas apenas em momentos específicos. Os últimos participantes a acionarem o dispositivo a cada rodada sofriam consequências.