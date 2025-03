BBB 25: João Gabriel acusa Aline de "sabonetar" após discussão

- Foto: Reprodução | TV Globo

João Gabriel e Aline Patriarca tiveram uma conversa tensa no BBB 25 após atritos recentes no jogo. O goiano confrontou a sister sobre sua reação ao Sincerão, em que áudios revelaram que ela foi alvo de comentários pelas costas.

Para João Gabriel, Aline demonstrou estar pronta para um embate ao ouvir os áudios, mas amenizou a situação ao descobrir que a autora das falas era Gracyanne Barbosa. Ele afirmou que, se as críticas tivessem vindo dele, de seu irmão, de Renata ou de Eva, a baiana teria reagido de outra forma, algo que Aline negou.



"Eu já havia perguntado pra ela antes, ela negou e, depois, apareceu o vídeo ali. [E eu falei] Que, dentro do jogo, eu esperava surpreender ela, já que ela era uma jogadora ruim. Eu não vi motivo para ofender, aumentar tom de voz, entrar em uma discussão. Não fazia sentido", justificou Aline.

No entanto, João Gabriel seguiu com sua opinião de que a sister tentou evitar o confronto. "A sua fala, pra mim, foi uma questão de sabonetar. 'Vou provar para ela que meu jogo não é esse'. Ela não é sua aliada", disparou.

Aline rebateu: "Não é provar. Eu espero que eu possa provar pra ela. Não é provar pra ela porque eu tenho essa necessidade. Naturalmente, no decorrer do jogo, isso vai ficar provado para ela".

O embate continuou, com João Gabriel deixando claro seu ponto de vista: "Beleza, mas no meu ponto de vista, aqui não tem que provar nada para ninguém, porque eu faço meu jogo do jeito que acho coerente".

Aline, por sua vez, explicou que não sentiu necessidade de reagir de forma mais agressiva: "Não foram falas de pessoas que eu não esperava. Eu não fui surpreendida, então não gerou em mim uma decepção, uma frustração. Pelo contrário, foi uma confirmação. Eu fiquei muito mais aliviada de ter certeza que não errei nos meus chutes do que se fosse uma pessoa que eu não esperava. Talvez isso me irritasse mais".