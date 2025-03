Thamiris fala sobre beijo em João Gabriel no BBB 25: "Inveja"

João Gabriel havia afirmado que não ficaria com Thamiris - Foto: Reprodução | TV Globo

Thamiris e João Gabriel finalmente se beijaram após semanas de um clima crescente no BBB 25. A ocasião aconteceu depois do fim de uma festa, quando João Gabriel, muito bêbado, decidiu dormir no quarto Nordeste. Preocupada com o estado do brother, Thamiris se deitou ao lado dele, e logo os dois se beijaram, com o edredom cobrindo o momento.

Vale destacar que, algumas semanas atrás, João Gabriel havia afirmado que estava em uma relação "não definida, mas de exclusividade" e que por conta disso não ficaria com Thamiris, afirmando: "Estou com ela. Fica eu e ela. Sério. Demorei cinco anos para conquistá-la, mas não namoramos oficialmente. Quero nem falar o nome dela, aqui".



Durante a tarde seguinte, Thamiris contou a Vitória Strada e Gracyanne Barbosa sobre o ocorrido. "Ontem, bem...", começou, mas foi interrompida pela musa fitness, que respondeu: "Eu vi". Chocada, a Vitória questionou se João Gabriel e a sister realmente haviam ficado, lembrando que ele sempre afirmava que isso não aconteceria. "E a menina, e o discurso?", perguntou ela.

Thamiris confirmou que o beijo aconteceu e descreveu o momento como "legal". Gracyanne, curiosa, quis saber como estava o clima entre os dois após o beijo. "Ele falou [comigo] normal", disse Thamiris, mantendo o tom tranquilo sobre o episódio.

Ainda sobre o momento, Gracyanne, sempre mencionando sua saudade de sexo, comentou sobre a movimentação do edredom: "Estou com inveja", afirmou, arrancando risadas das sisters.