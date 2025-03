Live action de ‘Bambi’ não é o que o público imagina; entenda

‘Bambi: Uma Aventura na Floresta’ é gravado com animais reais - Foto: Divulgação

Chega aos cinemas brasileiros em 6 de março o filme ‘Bambi: Uma Aventura na Floresta’, live-action gravado com animais em floresta sem o uso de CGI. Porém, em entrevista ao Splash, a dubladora Lhays Macedo revelou que a obra é diferente de tudo o que já foi produzido, inclusive pela Disney.

“Eu diria para as pessoas irem com a expectativa de ver uma coisa nova. Se elas forem pensando que vão ver um live action do que já é conhecido... Não é por aí”, disse a profissional.

‘Bambi: Uma Aventura na Floresta’ não é inspirado no filme da Disney, lançado em 1942, e sim no livro publicado por Félix Salten em 1923.

Lhays pontuou que “nos grandes live actions que estão sendo lançados atualmente, os animais falam”, mas “nesse, não”. “É bem documental, os animais estão sendo animais mesmo”, contou. Segundo a dubladora, a obra é “bem superior ao que a gente imaginaria de um live action”.

O filme foi produzido na França e é dirigido por Michel Fessler, coautor de ‘A Marcha dos Pinguins’.

Assista ao trailer de ‘Bambi: Uma Aventura na Floresta’: