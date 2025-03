Cineasta baiana se torna 1º brasileira a entrar para programa europeu

A cineasta foi selecionada com o projeto 'O passe de Gil' - Foto: Divulgação

A produtora executiva e roteirista baiana Marília Cunha se tornou a primeira cineasta brasileira a integrar o EURODOC, programa europeu de referência no desenvolvimento e produção de documentários criativos. A edição deste ano reúne produtores de 28 países e acontece entre março e outubro, com encontros presenciais na Itália, Eslovênia e Irlanda, além de atividades online.

A cineasta foi selecionada com o projeto 'O passe de Gil', dirigido pelo baiano Isaac Donato. O documentário abordará a interseção entre arte e religião afro-brasileira. “Uma honra ter ´O passe de Gil´ em um programa dessa grandeza. Vejo como um passo importante para minha carreira profissional e um avanço na trajetória do projeto, ampliando as possibilidades de coprodução internacional e de realização do filme”, afirma Marília.

Corroteirista e produtora de longas premiados como 'Açucena' e 'Not Dead', Cunha terá a oportunidade de desenvolver seu projeto com o suporte de mais de 50 especialistas e analistas, além de até 35 produtores dos países-sede desta edição. Em Cork, na Irlanda, os participantes terão encontros com 40 convidados da indústria cinematográfica, promovidos pela Screen Ireland, agência nacional do cinema irlandês.

“Minha entrada no Eurodoc chega num bom momento. Atualmente, estou fazendo a produção executiva do longa ‘Cavalaria Espacial’, do Cássio Oliveira, de Brasília, que está sendo rodado no Maranhão. Em paralelo, na Bahia, estou em pós-produção da ficção ‘O Sino’, do meu parceiro Isaac Donato”, revela a cineasta.

Com 26 anos de existência, o EURODOC já impulsionou filmes exibidos e premiados em grandes festivais, como Cannes, Locarno e Berlim. A participação de Marília Cunha reforça a presença do cinema brasileiro no cenário internacional e amplia as conexões para a produção de documentários no país.