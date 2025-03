Série com Wagner Moura e +: estreias dos streamings em março

Entre as obras, está a série "Ladrão de Drogas", estrelada pelo baiano Wagner Moura - Foto: Divulgação

Com a chegada de um novo mês, os serviços de streaming trazem diversas opções de filmes e séries para os assinantes. Entre as obras, está a série "Ladrão de Drogas", estrelada pelo baiano Wagner Moura.

E tudo indica que a produção pode dar um grande destaque ao artista, que pode ganhar sua primeira indicação ao Emmy. Graças a performance, o nome dele apareceu na lista de apostas de Christopher Rosen, especialista do site norte-americano Gold Derby, na categoria de Melhor Ator em Filme ou Série Limitada para TV no Emmy 2025.

Se você gosta de maratonar, confira a lista com os principais lançamentos de março.



Looke

Evilside | Foto: Divulgação

O Último Guerrilheiro – 5 de março

10 Regras Para Salvar um Casamento – 12 de março

Evilside – 13 de março

Sem Medo de Amar – 19 de março

Marinette – 21 de março

Abaixo da Superfície – 26 de março

Paramount+

Gladiador 2 | Foto: Divulgação

Sorria 2 – 11 de março

Gladiador 2 – 30 de março

Apple TV+

Ladrões de Drogas | Foto: Divulgação

Ladrões de Drogas – 14 de março

O Estúdio – 26 de março

Disney+

Demolidor: Renascido | Foto: Divulgação

Demolidor: Renascido – 4 de março

Grey’s Anatomy (20ª temporada) – 16 de março

Uma Família Perfeita – 19 de março

MMA: Meu Melhor Amigo – 21 de março

A Verdadeira Dor – 26 de março

Max

The Righteous Gemstones | Foto: Divulgação

The Righteous Gemstones (4ª temporada) – 9 de março

Prime Video

A Roda do Tempo | Foto: Divulgação

O Aprendiz – 5 de março

Queimando o Filme – 6 de março

Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo – 7 de março

Não Fale o Mal – 12 de março

A Roda do Tempo (3ª temporada) – 13 de março

A Contadora de Filmes – 14 de março

Barbie – 15 de março

Os Cavaleiros do Zodíaco – 15 de março

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa – 22 de março

Gran Turismo: De Jogador a Corredor – 26 de março

Pássaro Branco: Uma História de Extraordinário – 26 de março

Holland – 27 de março

Aqui – 28 de março

Reagan – 30 de março

Netflix

Larissa: O Outro Lado de Anitta | Foto: Divulgação

Amor e Batatas – 1º de março

Com Amor, Meghan – 4 de março

O Leopardo – 5 de março

Larissa: O Outro Lado de Anitta – 6 de março

Se a Vida Te Der Tangerinas… – 7 de março

The Electric State – 14 de março

Assassinato na Casa Branca – 20 de março

A Lista da Minha Vida – 28 de março