Wagner Moura pode levar o Brasil a mais um prêmio internacional

O Brasil vibrou com o Oscar de "Ainda Estou Aqui". Mas o país pode ganhar outro bom motivo para comemorar. O baiano Wagner Moura pode estar a caminho de sua primeira indicação ao Emmy. Seu nome apareceu na lista de apostas de Christopher Rosen, especialista do site norte-americano Gold Derby, na categoria de Melhor Ator em Filme ou Série Limitada para TV no Emmy 2025.

Moura estrela a série “Ladrões de Drogas”, que estreia no Apple TV+ no dia 14 de março, ao lado de Brian Tyree Henry. A produção, comandada pelo cineasta americano Peter Craig (Top Gun: Maverick, The Batman), conta ainda com a produção executiva de Ridley Scott (Gladiador, Blade Runner).

Caso a previsão se concretize, esta será a segunda vez que Wagner Moura é indicado a uma grande premiação internacional. Em 2016, ele concorreu ao Globo de Ouro pelo papel de Pablo Escobar em Narcos.

Apesar da forte presença brasileira no elenco, “Ladrões de Drogas” não é uma produção nacional. A série adapta o livro homônimo de Dennis Tafoya e acompanha dois criminosos da Filadélfia que fingem ser traficantes para roubar uma casa de campo. O que parecia um golpe perfeito se transforma em uma trama perigosa, desvendando uma rede secreta do narcotráfico na costa leste dos Estados Unidos.

O Emmy 2025 acontece em 14 de setembro, e os indicados serão anunciados em 15 de julho. Se Moura for confirmado na disputa, será mais um passo importante para sua consolidação em Hollywood.