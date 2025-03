Eduardo Bolsonaro ataca Walter Salles após Oscar: "Psicopata"

Walter Salles se torna alvo de ataque de Bolsonaro - Foto: Frederic J. Brown | AFP | Reprodução

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais, nesta terça-feira, 4, para criticar a vitória do filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui', vencedor do Oscar na categoria de 'Melhor Filme Internacional'. No post, o parlamentar chamou o diretor Walter Salles de "Psicopata cínico".

Eduardo Bolsonaro acusou Walter Salles de "bater palmas" para a prisão dos envolvidos no 8 de Janeiro, a quem se referiu como "inocentes", e afirmou que o diretor vende a ideia de uma ditadura que não teria existido. O regime militar no Brasil teve início em 196, com o golpe contra o então presidente João Goulart, durando até 1985.

“Acredito que o sujeito que bate palmas para prisão de mães de família, idosos e trabalhadores inocentes, enquanto faz filme de uma ditadura inexistente e reclama do governo americano, que lhe dá todos os direitos e garantias para que suas reclamações públicas e mentirosas sejam respeitadas pelo sagrado direito da liberdade de expressão, define, em essência, o conceito do psicopata cínico”, escreveu o deputado no X.

Primeira produção brasileira premiada no Oscar, Ainda Estou Aqui narra a história de Eunice Paiva, viúia do ex-deputado federal Rubens Paiva, morto pela ditadura militar. A ativista e advogada se tornou um dos rostos mais importantes na luta pelo reconhecimento das mortes e desaparecimentos de figuras de oposição ao regime.