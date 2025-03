Fernanda Torres nega convite para desfilar no Carnaval: “Muito cansada”

Atriz também indicada com Melhor Atriz - Foto: AFP

A atriz Fernanda Torres, que participou do filme 'Ainda Estou Aqui', vencedor de melhor Filme Internacional no Oscar 2025, recusou um convite para participar do Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. O convite foi feito prefeito do Rio de Janeiro , Eduardo Paes (PSD).

Ao Metrópoles, a atriz se disse agradecida, mas não poderia aceitar o convite por cona do cansaço. “As homenagens são bem vindas, mas sem a minha presença, porque estou muito cansada, trabalhando sem parar há 6 meses e precisando parar”, disse a atriz. Torres agradeceu ao carinho, mas explicou que tem trabalhado muito. “Peço sua compreensão.”

A atriz está rodando o mundo há meses para a divulgação do filme brasileiro. O longa, dirigido por Walter Salles, teve a indicação de Torres como Melhor Atriz.

Além do convite, Paes fez outro reconhecimento ao longa e decidiu desapropriar a casa que foi cenário do filme. “Vamos tornar público e abrir para visitação o espaço que trouxe o primeiro Oscar do Brasil em quase 100 anos da premiação. Faremos da casa onde foi gravado o filme um lugar de memória permanente da história de Eunice Paiva e sua família”, escreveu no X, o prefeito.