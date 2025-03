Prefeitura do Rio vai desapropriar casa do filme “Ainda Estou Aqui”

Espaço será um lugar de memória permanente da história da família de Eunice Paiva e da democracia - Foto: Alile Dara Onawale/Sony Picutres

A prefeitura do Rio vai desapropriar a casa no bairro da Urca onde foi filmado o longa “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar de melhor filme internacional neste domingo,2. O local será transformado na Casa do Cinema Brasileiro, um espaço dedicado à história e à sétima arte. A notícia foi dada nesta segunda, 3, em redes sociais, pelo prefeito Eduardo Paes.

De acordo com o gestor, o espaço será um lugar de memória permanente da história da família de Eunice Paiva e da democracia, além de ser uma homenagem às duas atrizes que deram vida a ela: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro.

O cenário do andar térreo do imóvel será novamente montado, e as demais dependências vão abrigar a RioFilme, empresa pública da prefeitura do Rio voltada para investimentos no setor do audiovisual. O público também poderá conhecer a história do Brasil no Oscar, em exposições interativas.

A medida vai ser oficializada em uma edição extra do Diário Oficial ainda nesta segunda-feira.

"Ainda Estou Aqui" retrata a história de Eunice Paiva, esposa do ex-deputado Rubens Paiva, que foi sequestrado e morto durante da ditadura militar brasileira. O filme é baseado na obra de mesmo nome do escritor e filho de Eunice Paiva, Marcelo Rubens Paiva.