Carnaval de Salvador deve ter 12 milhões de foliões, projeta prefeito

Carnaval de Salvador 2025 - Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE

Em coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira, 3, o prefeito Bruno Reis fez um balaço geral dos quatro primeiros dias de Carnaval em Salvador. Segundo ele, o número de foliões este ano deve chegar a 12 milhões, quase dois milhões a mais que a festa de 2024, que foi de 10,8 milhões. De quinta-feira, 27 de fevereiro, até o domingo, 2 de março, de acordo com o dados do órgão, 7,5 milhões de pessoas passaram pelos circuitos da folia.

"Nós já estamos chegando a quase 8 milhões de foliões, nos 4 dias no acumulado. Os números deste ano vão superar os números do ano passado, ao todo foram 10 milhões e 800, nos 6 dias de festa, a nossa expectativa é que [este ano] possa chegar perto da casa de 12 milhões de foliões", avaliou Reis.

Ainda durante conversa, o prefeito informou que a procura por atendimentos nas unidades de saúde e os registros de ocorrências por parte dos agentes da segurança pública e da Guarda Civil Municipal sofreram uma redução. Conforme ele, os dados são reflexos de um mais tranquilo.

"Um Carnaval onde a alegria e a diversão estão imperando, quando a gente compara, em especial, com o ano passado e com o 23 [2023], quando a gente retomou pós-pandemia, é um Carnaval com muito menos problemas operacionais. Então, ontem eu já falei, hoje aqui..., e isso aqui hoje eu reafiro, do ponto de vista de organização, é o Carnaval que tem a melhor organização de toda a história", afirmou o gestor.

Em coletiva, Bruno Reis avalia que público no Carnaval deve chegar a 12 milhões | Foto: Anderson Ramos

"Hoje, vai ser um grande dia aqui, com muitas apresentações de artistas de peso que nós temos aqui na avenida [Circuito Osmar], hoje e também amanhã, principalmente, com a presença de Ivete e de Léo Santana. Com isso, a gente espera ter um equilíbrio melhor nos circuitos e os serviços públicos puderem funcionar melhor", concluiu ele.