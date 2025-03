Preta Gil mostra cicatriz em look ousado no Carnaval de Salvador

A cantora, que enfrentou uma cirurgia de 21 horas em dezembro de 2024 - Foto: Reprodução | Instagram

Após quase dois meses no hospital em tratamento contra o câncer, Preta Gil exibiu a sua cicatriz de uma cirurgia no abdome em um look ousado no camarote Expresso 2222, no Carnaval de Salvador.

A cantora, que enfrentou uma cirurgia de 21 horas em dezembro de 2024 para a remoção de tumores no abdômen e a colocação de uma bolsa de colostomia permanente, mostrou-se radiante e cheia de energia.

Vestindo um look ousado, com um vestido de estampa animal e recortes estratégicos, ela deixou à mostra a cicatriz que carrega como um símbolo de sua luta e vitória.

No dia 28 de fevereiro, a cantora curtiu seu segundo dia de Carnaval no camarote Expresso 2222, no circuito Dodô, na Barra. Durante conversa com a imprensa, a artista reforçou a importância que o Carnaval tem na vida dela e como a festa é uma dose de cura para a doença.

"Isso aqui faz parte da minha vida. Deus sabe o quanto eu lutei para estar aqui. Eu não ia aguentar ficar vendo esse Carnaval pelos stories ou pela televisão, como foi em 2023, que eu não pude estar aqui, que eu estava fazendo tratamento do primeiro diagnóstico. Ano passado eu estive aqui celebrando a vida e esse ano eu também estou aqui, estou no meio do tratamento, mas eu acho que um paciente oncológico, como eu já disse várias vezes, ele tem que viver, ele não pode morrer com vida, não dá para ele morrer vivendo, a gente tem que caminhar lutando pela nossa cura e vivendo", disse ela ao Portal A TARDE