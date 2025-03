‘As Crônicas de Nárnia’ pode ter cantora pop famosa no elenco; saiba quem

Novo ‘As Crônicas de Nárnia’ deve adaptar o livro ‘O Sobrinho do Mago’ - Foto: Divulgação

A adaptação da Netflix de ‘As Crônicas de Nárnia’ deve contar com o nome de uma cantora pop muito querida atualmente no elenco. Segundo o Deadline, Charli XCX, responsável pelo fenômeno ‘Brat’, está sendo cotada para o filme, que será comandado por Greta Gerwig (‘Barbie’).

A artista é uma das principais escolhas para um papel de grande importância dentro do filme, mas que não foi detalhado. Conforme o site, ela pode interpretar Jadis, a Feiticeira Branca do universo de Nárnia, porém não houve nenhuma confirmação nesse sentido. No filme de 2005, a personagem foi vivida pela atriz Tilda Swinton.

Charli XCX | Foto: Divulgação

Vale lembrar que as filmagens do novo ‘As Crônicas de Nárnia’ devem começar no verão estadunidense, em julho. Porém, até o momento, não há informações sobre o elenco.

O que já se sabe sobre a adaptação

O filme deve adaptar ‘O Sobrinho do Mago’, livro que narra os eventos do universo de Nárnia antes de Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia nascerem, e mostra o menino Gregório e sua vizinha Polly adentrando um bosque mágico que dá acesso a outros mundos.

De acordo com informações de bastidores, o projeto será filmado durante um período de mais de sete meses. Isso leva a entender que dois filmes serão gravados de uma vez. É esperado que o segundo seja baseado em ‘O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa’.

A ideia da Netflix é lançar Nárnia no Dia de Ação de Graças de 2026, que será celebrado em 26 de novembro, e esperar até o Natal, dia 25, para incluir o filme no catálogo. A passagem do longa pelos cinemas será patrocinada também pela IMAX, de forma que as salas de tela gigante terão preferência na hora de passar o longa de Gerwig.