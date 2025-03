Matteus procurou Deniziane durante namoro com Isabelle Nogueira

Brother foi affair das duas mulheres no BBB 24 - Foto: Reprodução | Instagram

A ex-BBB Deniziane Ferreira afirmou, durante uma entrevista, que Matteus Amaral a procurou enquanto ainda namorava com Isabelle Nogueira. Segundo ex-sister, em seu aniversário ela foi surpreendida por uma mensagem de parabéns do gaúcho, porém preferiu não responder e deixou o ex-brother no vácuo.

Apesar da revelação ter chamado atenção da web, boa parte dos internautas não gostaram da atitude de Deniziane em não responder o ex-affair e de expor a situação em uma entrevista.

“Não respondeu por respeito, mas cadê o respeito ao expor?”, questionou um. “Desejando feliz aniversário e deixou no vácuo, quanta imaturidade”, disse outra. “Emocionada ela, o cara desejou feliz aniversário”, falou a terceira.

Triângulo Amoroso

Para quem não se lembra, Deniziane, Matteus e Isabelle fizeram parte do elenco do BBB 24. No começo, o gaúcho teve um relacionamento com a fisioterapeuta Deniziane, porém antes mesmo dela ser eliminada o romance chegou ao fim. Alguns internautas apontaram que o término se deu, pois a moça não havia gostado da aparência do rapaz após ele retirar a barba, algo que nunca foi confirmado pela ex-sister.

Após a saída da fisioterapeuta, Matteus começou a olhar Isabelle de outra maneira, e a cunhã-poranga do Boi Garantido acabou não resistindo as investidas do gaúcho. Eles então começaram a viver um romance dentro do reality.

A parceria deu tão certo que o namoro continuou fora da casa e os pombinhos chegaram a noivar. Porém, logo após revelarem que subiriam ao altar , eles acabaram anunciando o término da relação em fevereiro deste ano.

"Com o tempo, percebemos que, apesar de tantas semelhanças, somos incompatíveis. E é essa consciência que nos leva, a partir de agora, a seguir caminhos separados como casal. Queremos esclarecer - principalmente em respeito às pessoas que nos amam - que essa não foi uma decisão unilateral. Foi uma escolha refletida e compartilhada, justamente para preservar um sentimento que continua sendo único e genuíno: nosso amor", declarou Isabella.