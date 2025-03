Manipulação? Gracyanne revela influência de psicóloga da Globo no BBB

Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução | TV Globo

Gracyanne Barbosa revelou que teve uma conversa com a psicóloga do BBB 25. Na madrugada desta quinta, 6, a musa fitness admitiu que estava repensando em seu voto do próximo paredão depois de ter passado pela consulta.

“Deus falou para mim, muito claro, que tem que botar no paredão quem ainda não foi”, revelou e ex-esposa do cantor Belo. “Lá na salinha…”, acrescentou Gracyanne, indicando para o confessionário. Para não entregar a identidade da psicóloga, os confinados decidiram apelidá-la de "Deus".

“Tem um monte de gente que não foi”, observou Maike Cruz. “Mas ela falou em pessoas que ninguém pensa, que joga lá, aqui e lá. Só tem uma pessoa que eu pensei, que é unanimidade na casa”, completou a influenciadora, sem revelar a identidade da pessoa que vai indicar.

Quem também conversou com a psicóloga nessa quarta-feira, 5, foi a atriz Vitória Estrada, que pediu conselhos por ainda se sentir mal em estar perto de Thamiris Maia. Depois de terem voltado a se falar, a relação das duas ficou estremecida novamente após Seu Fifi revelar que a nutricionista a chamou de “idiota” pelas costas.

“Eu estava muito pensativa sobre ter ouvido o que ouvi do Fifi, e ter pensado 'poxa, era uma situação que estava tentando deixar pra trás e, em todo tempo, mesmo me sentindo machucada, eu pedi desculpas'. E aí vem uma lapada! Você pede um sinal para Deus e vem”, disse Vitória, referindo-se à especialista da Globo.

A atriz completou: “Três foi algo que ela falou para mim hoje. Deus falou: 'Quando tem três vezes que a pessoa errou com você, é porque é um erro que é Como eu sigo meu coração e tenho um carinho grande, eu tinha isso de sair do quarto, mas ao mesmo tempo eu me sinto mal de estar decepcionando alguém. Até quando você vai parar de se colocar em primeiro lugar?”.

Todos os participantes confinados têm direito a uma consulta diária com uma psicóloga da emissora. A especialista fica disponível logo após o raio-x dos brothers, que é feito todas as manhãs.