Thamiris crê que treta com Vitória causou rixa racial fora do BBB 25

Na tarde desta quarta-feira, 26, Thamiris voltou a comentar sobre a discussão que teve com Vitória Strada no BBB 25. Em conversa com Gracyanne na academia, a sister refletiu sobre as possíveis repercussões do conflito fora do reality. Segundo ela, o embate pode ter causado uma divisão racial entre os telespectadores do programa.

"Fico confusa. Mas sinto a Vitória hoje mais segura", disse Thamiris, comparando a postura da atriz com a de Manu Gavassi no BBB 20. Gracyanne concordou e observou que Vitória está "muito diferente" desde que passou a ser mais acolhida pelos outros participantes da casa.



Thamiris então afirmou acreditar que a briga pode ter gerado um impacto racial entre o público: "Dividiu a galera preta e a galera branca", opinou. A sister ainda mencionou que espera contar com o apoio de quem luta contra o racismo. "Conto com a galera antirracista pra poder clarear", afirmou. "Que a galera preta que anda com a galera branca escureça a visão deles".

Gracyanne Barbosa também deu sua opinião sobre a discussão entre Vitória e Camilla, minimizando a situação: "É um mimimi essa briga. Mas virou um 'nossa'".