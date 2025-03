Aline em prantos e +: saiba o que aconteceu no BBB após saída de Diogo

Diogo Almeida foi o oitavo eliminado do BBB 25 - Foto: Reprodução | TV Globo

O grande assunto da madrugada desta quarta-feira, 26, no BBB 25 foi a eliminação de Diogo Almeida, que pegou os participantes de surpresa. A saída do rapaz causou diversas reações dentro do reality.

Uma delas foi da policial militar Aline Patriarca, que estava com a relação estremecida com Diogo. Ela ficou em prantos após a eliminação e foi confortada pelos colegas de confinamento.

“Ele vai ter muitas portas abertas lá fora. Você vai continuar seu caminho linda aqui dentro, com sua verdade e tudo que você tem de mais lindo. Não se culpe por sentir nada do que você está sentindo, tá? É tudo genuíno. Tem que sentir mesmo”, disse a Vitória Strada. Em outro momento com a atriz, Aline disse: “Parece que a pessoa morreu, que sensação estranha!”.

A mãe de Diogo, Vilma, defendeu o filho após a sua eliminação do ator. “Diogo não é de confusão, Diogo é muito tranquilo. É um pecado as pessoas ficarem botando coisa com ele, chamando ele de covarde. Deus me livre, tava sofrendo pra caraca. Ele é muito tranquilo, o Diogo paga pra não entrar em confusão”, afirmou Vilma.

Já Gracyanne Barbosa caiu no choro na área externa da casa por se sentir culpada pela saída de Diogo. A musa fitness recebeu o apoio de Vitória Strada. “Não se pode colocar nesse lugar cruel, porque ninguém é cruel aqui. Nessa edição, você vê que todo mundo é maneiro, muito boas. Tá todo mundo tentando lutar”, disse.

Diogo Almeida foi o oitavo eliminado do BBB 25, no sexto Paredão. O ator recebeu 43,93% dos votos, contra 32,61% de Vitória Strada e 23,46% de Vilma.

Ao todo, o Paredão teve 75.179.408 votos e foi o recorde da temporada até então.