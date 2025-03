Diogo chora ao perceber recidiva de doença e aciona produção do BBB

Diogo se emociona em conversa com Maike - Foto: Reprodução | Globo

O brother Diogo Almeida percebeu que está com uma mancha branca no rosto causada por uma doença autoimune. Em conversa com Maike no BBB 25, nesta segunda-feira, 24, o ator se emocionou ao desabafar sobre a situação.

“Fiquei preocupado com um negócio... Vou ter que pedir uma pomadinha [à produção]. Não sei se você viu que está ficando branquinho aqui”, diz ele, que aponta para o rosto. “Tô [vendo]”, responde Maike.

O ator então esclarece: “Anos atrás, eu tive uma doença autoimune, que afeta o vitiligo... Me deu em uma parte do rosto e eu cuidei, cuidei do psicológico.”

“Estamos juntos”, diz Maike, e Diogo segue explicando. “Eu estava percebendo. Minha mãe comentou com cuidado, mas eu tinha percebido. Quando ela falou, eu falei ‘eita ferro, dá pra ver mesmo’”.

O ator então acrescenta: “O pelo fica branco e a pele também. É bom de passar a pomada para evitar que aumente, e também cuidar da cabecinha, sacou?”.