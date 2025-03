Aline muda o visual e tira as tranças no BBB 25; veja o resultado

A mudança de visual foi notada pelo público - Foto: Reprodução | TV Globo

Após mais de um mês no BBB 25, Aline Patriarca decidiu mudar o visual e retirou suas tranças. Para isso, ela conseguiu uma tesoura com a produção e recebeu a ajuda de Vinícius e Camilla no início do processo.

Durante a retirada dos apliques, Vinícius cortou acidentalmente o fio do microfone da sister, resultando em uma punição gravíssima que custou 500 estalecas.



Outros participantes, como Diego Hypolito, Guilherme, Joselma, Eva, Renata e Vitória Strada, também se juntaram para ajudar Aline a remover as tranças. O grupo se revezou para desfazer os fios um a um, tornando o momento coletivo dentro da casa.



A transformação da sister gerou repercussão entre os brothers, que comentaram sobre sua nova aparência. A mudança de visual também foi notada pelo público, que acompanhou o processo ao longo do dia no reality show.

Veja: