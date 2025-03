Assédio no BBB? Thamiris pode ser expulsa do reality; entenda

BBB - Foto: Reprodução | TV Globo

A madrugada desta quinta-feira, 6, no Big Brother Brasil 25 foi marcada por polêmica. Após a festa da líder Vitória Strada, Thamiris Maia e João Gabriel trocaram beijos e carícias no quarto da casa. No entanto, internautas apontaram que o brother estava alcoolizado no momento e iniciaram um movimento nas redes sociais pedindo a expulsão da sister.

Durante as festas anteriores, Thamiris e João já haviam demonstrado interesse um pelo outro, mas o participante sempre evitou um envolvimento romântico por ter um compromisso fora do programa. O beijo gerou grande repercussão, levantando debates sobre consentimento e respeito dentro do reality show.

Nas redes sociais, a hashtag #ExpulsãoThamiris ganhou força, com internautas cobrando um posicionamento da produção do programa. Até o momento, a TV Globo não se manifestou oficialmente sobre o caso.

