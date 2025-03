Scheila Carvalho toma atitude contra Daniela Mercury após confusão com Tony

- Foto: Jimmy Galvão | Divulgação e Clara Pessoa | Ag. A TARDE

A dançarina Scheila Carvalho parece não ter gostado muito da atitude da cantora Daniela Mercury com o seu marido, Tony Salles. Os artistas protagonizaram uma troca de farpas durante o Carnaval de Salvador em desfile de trios elétricos no circuito Dodô (Barra/Ondina).

Depois disso, Scheila decidiu parar de seguir Daniela no Instagram. No entanto, algum tempo depois após a repercussão, o perfil de Scheila voltou a dar o follow.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Vale lembrar que a esposa de Tony, há uma semana, homenageou Daniela Mercury no quadro ‘Batalha do Lip Sync’, do ‘Domingão Com Huck’, onde ela dublou a artista.

Desentendimento

Tony e Daniela foram responsáveis por uma das principais polêmicas do Carnaval de Salvador. Isso porque, segundo a equipe da cantora, o pagodeiro se atrasou para o desfile e ela foi autorizada a sair primeiro. Depois, no entanto, o som do trio do artista chocou com o da Rainha do Axé ao adiantar o percurso.

Na ocasião, ela reclamou da situação e disse merecer respeito. Na sequência, Tony rebateu: “não é por que sou uma banda de pagode, que sou periférico, suburbano, que é para me desrespeitar”.

Tony acabou se desculpando com Daniela no último dia de Carnaval no circuito Osmar (Campo Grande). “Dani, amor, eu tenho um carinho muito grande por você. Me perdoe pelo que aconteceu porque não foi intencionalmente, estávamos atrasados”, disse.

Daniela Mercury aceitou as desculpas e desejou “axé” para o baiano.