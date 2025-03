Vitória se muda para Quarto Anos 50 após atritos no BBB: “Deslocada”

Vitória chegou a considerar outra opção - Foto: Reprodução | TV Globo

O fim da liderança no BBB 25 trouxe uma mudança inesperada para Vitória Strada. Ao deixar o Quarto do Líder, a atriz optou por se mudar para o Quarto Anos 50, levantando questionamentos sobre sua relação com os antigos aliados.

Antes da mudança, Vitória chegou a considerar outra opção e conversou com Diego Hypolito sobre a possibilidade de dividir o quarto com ele e os demais participantes.



"Não adianta eu ir para o quarto de vocês. Não tem cama", disse Vitória.



Diego, por sua vez, se dispôs a ajudar. "A gente divide", sugeriu ele. Ainda assim, a atriz hesitou: "Mas a Aline não está sabendo... Será que o Vini e a Aline concordam?"

O ginasta assegurou que sim: "Claro. É óbvio".



Com isso, Diego ajudou Vitória a levar suas malas até o Quarto Anos 50, onde Aline Patriarca e Delma descansavam. Aline recebeu a mudança com entusiasmo: "Tu vem pra cá? Arrasou! Que massa".



Apesar da recepção calorosa, Vitória não escondeu seu desconforto com os antigos aliados. "Adoro as meninas, mas...", iniciou, sendo interrompida por Delma, que completou: "Não tem mais clima".

Vitória confirmou: "Eu já estava mais deslocada ali, desde que a Camilla falou para não jogar mais junto. Você fica sem saber como agir, sabe?".