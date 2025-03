Beijo e paredão: saiba como Aline e Thamiris viraram rivais no BBB 25

Thamiris foi confrontada - Foto: Reprodução | TV Globo

O que começou com um beijo e parceria no jogo terminou em uma das rivalidades da temporada. Aline Patriarca e Thamiris passaram de aliadas a adversárias no BBB 25, e a disputa entre as duas culminou no oitavo Paredão da edição.

A reviravolta na relação das sisters aconteceu após a eliminação de Camilla, quando Thamiris decidiu retirar R$ 60 mil do prêmio final e escolheu que Guilherme e Vinícius ficassem fora da casa por tempo indeterminado. Aline se revoltou com a decisão da nutricionista, especialmente porque Vinícius tinha grande carinho por ela.

No momento em que justificou sua escolha, Thamiris foi confrontada por Aline, que questionou a atitude da sister. A nutricionista alegou não ter noção do impacto da consequência, mas a ex-policial militar rebateu: "Mas consequência já fala: consequência é algo ruim. Nada aqui é para ser bom."

A partir daí, o que já era um desentendimento virou guerra declarada. Durante a festa da líder Vitória Strada, Thamiris reclamou da reação de Aline: "Ela tava falando como se fosse um absurdo, porque é uma pessoa que não vota em mim, sendo que falei pra ela que precisava colocar alguém." O assunto tomou conta da madrugada e dividiu opiniões dentro da casa. Para muitos brothers, Aline tentava controlar o jogo dos outros.

"Ela sempre tá questionando, sempre entra às vezes em coisas que ela não tem tanto a ver... A opinião dela tem que ser a opinião dela," complementou Eva.

No dia seguinte, Aline seguiu criticando Thamiris, apontando que a sister era leal a pessoas que não retribuíam essa lealdade. Além disso, acusou a carioca de se omitir quando João Gabriel gritou com ela.

Com o clima cada vez mais tenso, a rivalidade teve seu ápice quando Thamiris foi a mais votada da casa e puxou Aline para o Paredão. Agora, as duas se enfrentam na berlinda junto com Vinícius, indicado pelo líder Maike.