Direção do BBB 25 se revolta e dá bronca em brothers: "Aqui não"

Direção do BBB 25 deu bronca em brothers - Foto: Reprodução | Globoplay

A direção do BBB 25 surpreendeu com uma bronca em Maike, João Gabriel e João Pedro, nesta sexta-feira, 7, depois do encerramento da Prova do Líder. Tudo aconteceu quando o campeão da disputa começou a pensar no seu VIP.

O brother, então, sugeriu que os gêmeos tirassem no par ou ímpar para ver quem ficará com a melhor cozinha caso não tenham pulseiras suficientes.

"Já tira ímpar ou par aí para ver (...). Se for três pulseiras, uma vou dar para a Dona Vilma e vocês tirem par ou ímpar pra ver a outra", disse Maike.

Em seguida, João Gabriel e João Pedro começaram a tirar o par, ou ímpar. "Tá de boa?", perguntou Maike. Eles, porém, acabaram levando bronca por conta da decisão.

"Senhores, aqui não é lugar de par ou ímpar", criticou a equipe do BBB 25. Maike pediu desculpas e um novo recado foi dado: "Assunto encerrado".