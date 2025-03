Aline dispara contra Gracyanne Barbosa no BBB 25: "Horrorosa"

A musa fitness criticou a postura da adversária - Foto: Reprodução | TV Globo

O Sincerão desta semana no BBB 25 foi marcado por um embate intenso entre Gracyanne Barbosa e Aline Patriarca. Durante a dinâmica, os participantes tiveram que escolher quem não merece estar no jogo, e Gracyanne apontou Aline como sua opção.

Ao justificar sua escolha, a musa fitness criticou a postura da adversária. "Por ser completamente incoerente desde o começo do jogo. João Gabriel gritou com ela e disse que não poderia gritar com mulher. Diogo gritou comigo, e nunca falou nada, e eu tava te defendendo. Você falou que estava acostumada a ser decepcionada por homem, e você não tem que se acostumar!", argumentou.

Aline não ficou calada e rebateu. "Mentirosa! Eu não falei por homem, falei na minha vida", disse a policial baiana. O clima esquentou ainda mais quando Gracyanne acusou Aline de se considerar "dona da verdade". Sem hesitar, Aline devolveu a provocação com uma indireta pessoal. "Você não tem moral para falar sobre isso. Você sabe o valor de uma segunda chance!", disparou.

Mas o embate entre as duas não se restringiu ao primeiro confronto. Na segunda etapa da dinâmica, onde os protagonistas da semana apontam quem não merece mais estar no reality, Aline iniciou a rodada e escolheu Gracyanne, devolvendo a indicação.

"Ela em momento nenhum teve a capacidade de assumir alguns posicionamentos e falas aqui dentro", criticou Aline. A policial ainda afirmou que Gracyanne evitou assumir suas falas reveladas pelo RoBBB Seu Fifi, mesmo questionada mais de uma vez. "Eu trabalho em cima da verdade, além de me expor e falar o que eu penso. Acho que tem outras pessoas aqui que estão fazendo valer mais, botando a cara a tapa como eu", acrescentou.

Gracyanne não se esquivou e admitiu sua postura, mas não perdeu a chance de criticar a rival. "Concordo com você, me desculpe por não ter assumido. Aproveito aqui para assumir que te acho uma jogadora ruim e hoje me sinto confortável para falar sobre isso [...]. Você tem uma régua muito diferente para as pessoas aqui, o que te atinge é diferente".

Ao voltar para seu banco, Aline encerrou o embate com mais uma provocação. "Além de ser planta, é péssima na argumentação também. Muito ruim, achei horrorosa. Muito fraca", disparou.