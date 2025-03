Baianos no paredão: enquete do BBB 25 aponta sister com alta rejeição

Aline e Thamiris estão no paredão - Foto: Reprodução | Globo

O novo paredão do BBB 25, da Globo, está sendo disputado pelos baianos Aline e Vinicius, juntamente com Thamiris. A eliminação acontecerá nesta terça-feira, 11, mas uma enquete na internet já está prevendo a eliminação de uma das sisters com rejeição.

O resultado parcial da enquete Votalhada, que reúne pesquisas de diferentes redes sociais e sites, da tarde desta segunda-feira, 10, mostra Thamiris como provável eliminada. A carioca somou 65,36% dos votos.

A grande disputa da irmã de Camilla, eliminada na semana passada, até o momento tem sido com Aline.

A baiana apareceu na sequência da enquete, com 25,67% dos votos. Vinicius aparece em seguida com 25,67% da preferência do público.

Thamiris tem causado polêmica desde o início da temporada, mas nas últimas semanas chamou a atenção com atritos com Vitória e Aline.