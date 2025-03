BBB 25: Vitória Strada rebate Thamiris e sisters discutem no Sincerão

Thamiris apontou Vitória como quem não merece continuar no jogo - Foto: Reprodução | TV Globo

O Sincerão desta segunda-feira, 10, no BBB 25 foi palco de um embate acalorado entre Vitória Strada e Thamiris. Acusada de se aliar a um novo grupo por conveniência, a atriz não deixou barato e rebateu as críticas da ex-aliada, elevando o tom da discussão.

Thamiris apontou Vitória como quem não merece continuar no jogo, mas sua justificativa foi considerada fraca pelos jurados, o que resultou em uma punição na dinâmica. Ao receber a palavra, Vitória não se segurou e explicou sua postura dentro do jogo.



"Eu estou pensando em mim, sim. A partir do momento em que nenhuma dessas pessoas que estão aqui perderam seus aliados, todo mundo está se defendendo, é um jogo, a gente forma time, sim, e no momento que eu tinha um time, até a metade do jogo que a gente viveu aqui esse grupo virou as costas pra mim, ninguém ficou do meu lado", argumentou a atriz.

A sister continuou e deixou claro que, diante da decepção com Thamiris, sua escolha seria óbvia. "E é óbvio que eu ia estar acolhida por novas pessoas e estar andando mais com elas no momento em que eu fui acolhida por essas pessoas. Então no momento que eu me decepcionei com você não uma, não duas, não três vezes, diversas vezes, sim, se eu tivesse que votar em você ou no Diego [Hypólito] agora, eu votaria em você", afirmou.

Thamiris não deixou passar e alfinetou. "Você está se pressionando num grupo novo agora, Vitória", disparou. A atriz, no entanto, devolveu a provocação. "Com certeza estou, você queria me deixar pra escanteio e eu ficar sozinha?", rebateu.

A carioca tentou se defender e alegou que nunca isolou Vitória. "Não te botei de escanteio não. A gente teve um problema e eu tive tempo como algumas pessoas também tiveram pra poder pensar, pra poder falar. Eu fui atrás de você pra falar com você sempre", justificou.

Mas Vitória Strada relembrou uma polêmica que veio à tona nas últimas semanas. "E depois veio Fifi lá falando que você falava de mim pelas costas", acusou. Thamiris encerrou o barraco tentando minimizar o episódio. "Era bagulho antigo e eu te pedi desculpas mesmo assim. Eu fui falar com você antes da parada sair, e você foi correr atrás de um grupo pra se proteger", concluiu.