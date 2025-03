BBB 25: Vitória Strada desvenda atitude da Globo para salvar reality

Vitória comentou sobre plano da Globo - Foto: Reprodução | Globoplay

Os participantes do BBB 25 ainda não sabem, mas a temporada do reality da Globo tem sofrido para elevar os índices e tem a pior audiência de todos os tempos. Apesar disso, a direção tem feito esforços para mudar a situação e Vitória Strada desvendou uma atitude.

A sister adivinhou a estratégia do BBB 25 para conseguir salvar o Sincerão do fracasso e palpitou que ex-participantes podem ter sido convidados para participar do Pipocômetro.

Em conversa com Joselma, Eva e Maike, depois da dinâmica, a integrante do Camarote ressaltou: "Sabe por que eu acho que não é a produção? A produção não pode ser parcial sobre quem pipocou ou não, eles têm que se eximir de qualquer opinião sobre o jogo, de quem teve razão ou não".

"Só faz sentido pessoas convidadas ou pessoas comentaristas do Pipocômetro, pessoas que são experts sobre Big Brother, sei lá. Pode ser que sejam só ex-BBBs, o que seria mais legal ainda", opinou a atriz.

Vitória Stra acrescentou: "É uma edição especial, então seria muito legal para dar a oportunidade de eles comentarem sobre uma parada que eles já viveram".