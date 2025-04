Fernanda Souza celebra gravidez da atual de Thiaguinho

Fernanda Souza mantém uma amizade com Thiaguinho - Foto: Divulgação e Reprodução | Redes Sociais

Em 2019, a atriz Fernanda Souza e o cantor Thiaguinho chocaram os fãs ao anunciar o fim do relacionamento após oito anos juntos. De lá para cá, os dois desenvolveram uma amizade e têm uma boa relação. Uma prova disso é que a apresentadora celebrou a gravidez de Carol Peixinho, atual do artista.

O anúncio da gravidez aconteceu nesse domingo, 30. Com fotos românticas, Thiaguinho aparece acariciando a barriga da amada e, em outra, ela mostra uma foto do ultrassom. “Prontos para viver o maior amor do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3!”, escreveram.

“Que lindos! Estamos muito felizes e desejamos toda saúde e amor desse mundo para vocês 3! Parabéns! Que Deus os abençoe muito”, declarou Fernanda.

Término de Fernanda e Thiaguinho

Fernanda e Thiaguinho usaram suas redes sociais para comunicar oficialmente a separação no dia 14 de outubro de 2019. Em uma postagem conjunta, eles declararam que, após 8 anos e meio de relacionamento, haviam decidido seguir caminhos diferentes. Segundo o comunicado, a relação havia se transformado em uma “linda amizade”, e a decisão foi tomada de forma mútua e com muito respeito.

No texto compartilhado nas redes sociais, eles afirmaram que o fim do casamento ocorreu de maneira natural, sem mágoas ou ressentimentos. “Percebemos que nossa relação se transformou numa linda amizade. No nosso caso, foi um processo natural, com muita maturidade e amor”, explicaram.

Leia na íntegra o comunicado de Fernanda Souza e Thiaguinho:

"Após 8 anos e meio de relacionamento, em respeito a todos que nos acompanham, viemos comunicar que não somos mais um casal. O motivo da decisão é que percebemos que nossa relação se transformou numa linda amizade. No nosso caso, foi um processo natural, com muita maturidade e amor. Somos gratos por tudo que acrescentamos na história um do outro e isso nos dá a certeza que estaremos ligados para o resto da vida. [...] Nos damos as mãos e seguimos guiados por Deus e pelo nosso amor, amizade e respeito que sempre tiveram um lema: Unidos até depois do fim. Thiago e Fernanda."

Atualmente, Fernanda Souza e Thiaguinho são amigos e estão em outros relacionamentos. O cantor está namorando com a ex-BBB Carol Peixinho e a atriz está namorando Eduarda Porto. Algumas vezes, os quatro se reúnem para colocarem o papo em dia.