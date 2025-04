Carol Peixinho e Thiaguinho anunciam gravidez

Thiaguinho e Carol Peixinho anunciaram a gravidez aos seguidores no Instagram - Foto: Bruno Soares | Reprodução Instagram

Seguidores da influenciadora Carol Peixinho e do cantor Thiaguinho tiveram uma grande surpresa nesse domingo. Os dois serão pais pela primeira vez. 'Prontos pra viver o maior amor do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3!!!', escreveu a baiana, que ficou ainda mais conhecida depois de participar do BBB.

Na postagem, acompanhada de um ensaio fotográfico, o casal destaca a barriga de grávida de Carol e exibe um registro de ultrassonografia. Carol e Thiaguinho não revelaram o tempo da gestação.

Confira a postagem: