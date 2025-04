Com 75 anos, Ana Maria Braga choca com anúncio do 5º casamento

Ana Maria Braga e Fábio Arruda - Foto: Reprodução | Instagram

Aos 75 anos, Ana Maria Braga chocou os internautas ao anunciar que vai se casar pela 5ª vez. A apresentadora vai oficializar a relação com o jornalista Fábio Arruda. O casal, que está junto desde março de 2022 e assumiu o namoro publicamente no início do ano seguinte, já estaria enviando os convites para pessoas mais próximas, pedindo “sigilo máximo” a todos.

A famosa e o ex-diretor da TV Globo vão oficializar a união no dia 4 de julho, segundo a revista Veja. Ana Maria “quer que seja no final de tarde, com cerca de duzentas pessoas e muita música ao vivo”, dizem fontes próximas ao casal. A festa vai acontecer no sítio de Ana Maria, em Atibaia, no interior de São Paulo.

Declaração

No dia do aniversário de Fábio Arruda, no fim de outubro, Ana Maria Braga se declarou para o amado, que completou 53 anos. “Companheirismo é a base de uma conexão verdadeira, onde duas pessoas se apoiam e se entendem de forma especial. É o calor de um olhar amigo nos momentos de silêncio, o conforto de uma mão que se estende nas dificuldades da vida”, disse.

Ana Maria Braga completou: “Nesse laço, cada risada e cada desafio superado se transforma em uma história única, marcada pela confiança e pela presença constante um do outro. Companheirismo é mais do que apenas estar junto; é caminhar lado a lado, construindo sonhos e alimentando esperanças. Parabéns, Fábio. Que o novo ano te traga sorrisos e conquistas. Te amo”.