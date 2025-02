Globo bate o martelo e define o futuro de Ana Maria Braga na TV

- Foto: TV Globo/Daniela Toviansky

Após especulações da saída de Ana Maria Braga da grade da TV Globo, a emissora bateu o martelo e definiu o futuro da apresentadora que acumula mais de 25 anos na televisão: o contrato foi renovado e ela permanecerá por longo prazo no 'Mais Você'. Além da renovação, a jornalista assumirá o comando do reality 'Chef de Alto Nível' no segundo semestre de 2025, logo após a novela das nove.

A renovação do contrato foi uma decisão estratégica de Amauri Soares, diretor-executivo da TV Globo e dos Estúdios Globo, com o intuito de valorizar a veterana, seguindo o exemplo de Luciano Huck, que também teve seu contrato renovado no ano passado.

Inspirado no formato americano 'Next Level Chef', o reality contará com 24 participantes divididos em três cozinhas de diferentes níveis: alta gastronomia, intermediária e precária.