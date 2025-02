Suposto 4º filho de Gugu faz reflexão após reabertura do caso

- Foto: Reprodução

Ricardo Rocha, que afirma ser filho de Gugu Liberato (1959-2019), obteve na Justiça autorização para reabrir o caso sobre sua possível paternidade. O comerciante, que teve um teste de DNA com resultado negativo, defende que o apresentador não seria filho biológico de Maria do Céu e pede a exumação do corpo do comunicador.

Nas redes sociais, Ricardo publicou um desabafo espiritual. Confira:

| Foto: Reprodução

Segundo informações do colunista Gabriel Perline, os advogados de Ricardo apontam que Maria do Céu teria apenas registrado Gugu, o que justificaria uma incompatibilidade genética no teste.

Além disso, Ricardo contratou um especialista em genética, que teria identificado mais de 90% de compatibilidade entre ele e a família do apresentador. Agora, o caso aguarda a manifestação dos familiares de Gugu.