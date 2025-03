Ana Maria Braga comete gafe grave e provoca reação de Thamiris

Ana Maria Braga causou com comentário sobre namoro de Thamiris - Foto: Reprodução | Globo

Ana Maria Braga causou polêmica com um comentário durante conversa com Thamiris Maia, no Mais Você, da Globo, nesta quarta-feira, 12. A ex-BBB foi eliminada do reality show durante paredão com Aline e Vinicius.

A apresentadora chamou a atenção ao sugerir que a ex-sister convidasse um namorado para aproveitar um presente deixado pela produção. Bissexual, a irmã de Camilla fez uma correção no ar.

"Você ganhou um kit para sua casinha nova. Caneca, pratinho, colher... Tudo de amor para você convidar seu próximo namorado para ir lá comer...", disse a comunicadora.

Ana Maria Braga foi cortada ao vivo por Thamiris, que falou: "Ou namorada, tá? Vamos deixar assim".

Tudo aconteceu quando a nutricionista respondeu a um questionário da dinâmica do patrocinador do quadro sobre o BBB. Como recompensa, a eliminada do reality recebeu um pacote com utensílios domésticos.