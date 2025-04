Suposta amante Neymar se atrapalha ao falar de gravidez: “Atriz”

Neymar e a suposta amante, Any Awuada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A polêmica em torno do jogador Neymar e a sua suposta amante ainda repercute nas redes sociais. Dessa vez, a acompanhante Any Awuada, que afirma ter feito sexo com o atleta em uma festa privada, cometeu uma gafe.

A criadora de conteúdo adulto foi questionada sobre a data exata da concepção do bebê. A resposta, porém, deixou os internautas intrigados. Ela tentou explicar em um vídeo publicado no Instagram o período fértil feminino, mas acabou se confundindo nos cálculos.

Segundo Any Awuada, as mulheres só podem engravidar durante 20 dias no mês. Ela detalhou que esse período ocorreria “duas semanas antes e duas semanas depois da menstruação”.

Durante a explicação, ela tentou somar os dias e se atrapalhou. “7+7 dá 18… 18 não, 16”, falou Any. “Então, 16 dias antes da menstruação e 16 dias depois da menstruação, a mulher pode engravidar, que é quando está produzindo hormônio”, disse.

Após a explicação confusa da criadora de conteúdo adulto, os internautas suspeitaram que o erro na conta foi proposital, apenas para viralizar. “Queria ser boa atriz para criar um personagem assim, muito bom, na moral”, brincou uma seguidora. Outra disse: “16? Meu Deus do céu, menina… Isso só pode ser um personagem. Não é possível”.

Assista ao vídeo: