Danton Mello revela como superou o efeito sanfona e perdeu peso

Danton Mello, astro da novela 'Garota do Momento', da Globo, revelou como conseguiu perder peso e estabilizar sua saúde após anos enfrentando o efeito sanfona. Diagnosticado com diabetes tipo 2 há cerca de 10 anos, o ator percebeu a necessidade de mudanças ao notar alterações em seu check-up anual.

"Desde que descobri a diabetes, vivi uma das piores coisas para a saúde: o efeito sanfona, que é ganhar e perder peso. Fiz meu check-up anual antes de chegar ao Rio, e algumas taxas estavam alteradas", contou ele ao Jornal O Globo. Determinado a mudar sua rotina, Danton passou a investir em uma alimentação mais equilibrada e em exercícios físicos.