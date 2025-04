Assista: Aline reencontra a família em Salvador com muita emoção - Foto: Reprodução

A ex-BBB 25 Aline Patriarca não conseguiu conter o choro ao se reencontrar com familiares e amigos no Aeroporto de Salvador, nesta quinta-feira (3). A ex-sister, que saiu do reality show global no 10° paredão, tinha passado uma temporada no Rio de Janeiro e em São Paulo por conta de trabalhos.

Depois de um longo tempo de espera, Aline finalmente esteve com sua família na capital baiana e não conseguiu conter a emoção ao se encontrar com seu pai Hildebrando Patriarca. Nas imagens divulgadas, os dois se acabam em lágrimas com o tão aguardado reencontro.

Patriarca também se encontrou com a mãe, Valdemarina, os irmãos, Diego e Amanda, entre outros familiares e uma amiga em um restaurante da capital baiana.

"Esses últimos dias têm sido uma loucura na minha vida! Fiz publis, fui para o Lollapalooza, conheci muita gente incrível e maravilhosa, quebrei e amassei muito, participei de vários programas e entrevistas incríveis, recebi o carinho de vários fãs que amo tanto", detalhou a gata baiana em uma rede social.

Veja o momento do reencontro de Aline Patriarca com a família: